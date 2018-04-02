На фирму Плаксина завели вторую «уголовку»

Бывшее руководство ЖСК «Первый Николаевский» может стать фигурантом уголовного дела. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Как пояснил руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых , уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) возбуждено по факту обмана более 100 участников долевого строительства многоквартирного комплекса в Екатеринбурге на улице 3-го Интернационала.

В числе подозреваемых — должностные лица строительного кооператива, которые в период с 2012-го по 2017 год участвовали в возведении дома. Сегодня работы на стройплощадке приостановлены, спецтехника на объекте отсутствует, он не сдан в эксплуатацию, денежные средства дольщикам не возвращены, квартиры в собственность не предоставлены.

С целью установления точного количества пострадавших и суммы ущерба граждан просят обращаться в отдел №2 следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области

Изначально строительством «Первого Николаевского» занималось ООО «УктусСтрой», подразделение компании «Уралэнергостройкомплекс». В 2016 году стройка была заморожена из-за нехватки оборотных средств. Год назад задолженность «УктусСтроя» только перед Сбербанком , который является одним из основных кредиторов, составляла 1,3 миллиарда рублей.

В феврале 2017 года для завершения строительства объекта к проекту подключилась компания PRINZIP. В июне состоялось последнее судебное заседание, на котором между кредиторами и должником было заключено мировое соглашение. Первая очередь жилого комплекса «Первый Николаевский» будет введена в строй в октябре 2018 года. Об этом заявил в январе директор компании PRINZIP Геннадий Черных

Стоит отметить, что это уже не первое уголовное дело, в котором фигурируют долевые долгострои «Уралэнергострйокомплекса». В начале марта замгенпрокурора России Юрий Пономарев поручил управлению ведомства в УрФО совместно с прокуратурой Свердловской области организовать проверку деятельности должностных лиц компании (включая директора «Уралэнергостройкомплекса», депутата Екатеринбургской гордумы Игоря Плаксина ) и дать им уголовно-правовую оценку.

Интерес надзорного ведомства вызвала ситуация вокруг «Первого Николаевского» и ЖСК «Новый Уктус», где без обещанного жилья остались свыше 900 пайщиков. По этому факту летом 2017 года было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество». Поводом к нему стала проверка областного департамента Госжилстройнадзора, которая обнаружила пропажу 206,5 миллиона рублей, внесенных на строительство «Нового Уктуса». На данный момент это дело является бесфигурантным.