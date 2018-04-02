В Комитете ветеринарии города Москвы обсудили результаты правоприменительной практики

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области ветеринарии, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям, 28 марта 2018 года в Комитете ветеринарии города Москвы состоялось очередное публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Комитета.

В мероприятии приняли участие представители предприятий торговли, переработки сырья животного происхождения, учреждений, оказывающих ветеринарные услуги, организаций по содержанию и разведению сельскохозяйственных животных, осуществляющих деятельность на территории города Москвы.

В рамках публичного обсуждения, участникам семинара были даны рекомендации по соблюдению обязательных требований, разъясняющие «как делать нужно (можно), а как делать нельзя» и рассмотрены следующие вопросы:

порядок организации и проведения регионального государственного ветеринарного надзора;

типовые и часто встречающиеся нарушения обязательных требований в области ветеринарии, выявляемых Комитетом в ходе проведения регионального государственного ветеринарного надзора;

ветеринарные требования по сбору, хранению, утилизации и уничтожении биологических отходов;

требования ветеринарных правил по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и порядок работы в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии;

проведение мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ, в том числе ветеринарных препаратов и лекарственных средств, в продуктах животного происхождения и кормах.

В заключение представители подконтрольных объектов отметили о важности и актуальности совместной работы Комитета ветеринарии города Москвы с бизнес сообществом и необходимости проведения данных общественных мероприятий в целях своевременного предупреждения и профилактики нарушений.

В 2018 году Комитетом запланировано ежеквартальное проведение публичных мероприятий (семинаров) по вопросам профилактики нарушений требований законодательная в области ветеринарии.

С графиком проведения семинаров по разъяснению обязательных требований законодательства в области ветеринарии, а также основными тезисами (вопросами) публичных мероприятий Вы можете ознакомиться по ссылке: https://www.mos.ru/moskomvet/function/reggosvetnadzor/ provnarushtreb/