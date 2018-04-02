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Россиянам разрешат собирать валежник
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Россиянам разрешат собирать валежник 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
На пленарном заседании 3 апреля депутаты рассмотрят в окончательном, третьем, чтении законопроект о валежнике, сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой после Совета Думы.
По словам Петра Толстого, законопроект даст возможность российским гражданам, проживающим в сельской местности, воспользоваться лесными ресурсами. «Законопроект о валежнике — очередной шаг в плане расчистки лесов России от того мусора и хлама, который скопился там за тридцать лет», — сказал политик.
Сейчас собирать валежник невозможно без оформления соответствующего разрешения. Несколько десятков депутатов Госдумы внесли законопроект, позволяющий гражданам собирать и заготовлять валежник для собственных нужд как «недревесный лесной ресурс».
Авторы инициативы отмечают, что законопроект не только облегчит жизнь гражданам, но и будет способствовать улучшению экологической ситуации в лесах, так как сейчас уполномоченные органы власти не справляются с очисткой лесов от валежника.
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