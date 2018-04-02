Кабмин решил ввести психологическую проверку кандидатов на получение водительских прав

С целью повышения безопасности на украинских дорогах Кабинет министров планирует ввести психологическое освидетельствование лиц, получающих водительские права. Каким образом будут осуществляться эти проверки, правительство еще не решило. Но пообещало разработать все необходимые меры до 2020 года, сообщает Новое Время.

«Необходима экспертиза, которая покажет, не является ли человек психически больным. Также нужно знать, не употребляет ли кандидат наркотики или алкоголь», — пояснила Оксана Корчинская, член комитета ВР по здравоохранению.

По мнению инициаторов данного решения, для эффективной борьбы с коррупцией необходимо проводить специальные тесты, как это принято в большинстве европейских стран. Сейчас во время прохождения медкомиссии на получение водительского удостоверения врачи проверяют только, не состоит ли кандидат на учете у психиатра. В Кабмине считают, что этого недостаточно.