Вадим Бужгулашвили встретится с жителями Бибирева 18 апреля

Встреча главы управы района Бибирево с жителями состоится в среду, 18 апреля. Традиционно она пройдет в актовом зале спортивно-досугового центра «Кентавр», на третьем этаже.

— На повестку дня вынесут вопрос о проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, — отметили в управе Бибирева.

Как обычно, после выступления докладчиков представители районной власти ответят на все вопросы, интересующие жителей.

Начало в 19.00 по адресу: улица Пришвина, дом 12, корпус 2. Вход свободный. (вт)