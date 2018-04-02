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Вадим Бужгулашвили встретится с жителями Бибирева 18 апреля
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Вадим Бужгулашвили встретится с жителями Бибирева 18 апреля 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Встреча главы управы района Бибирево с жителями состоится в среду, 18 апреля. Традиционно она пройдет в актовом зале спортивно-досугового центра «Кентавр», на третьем этаже.
— На повестку дня вынесут вопрос о проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, — отметили в управе Бибирева.
Как обычно, после выступления докладчиков представители районной власти ответят на все вопросы, интересующие жителей.
Начало в 19.00 по адресу: улица Пришвина, дом 12, корпус 2. Вход свободный. (вт)
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