В Башкирии подготовят новый региональный план по импортозамещению

По словам главы ведомства Алексея Карпухина, в 2017 году было запланировано 45 мероприятий, направленных на содействие импортозамещению. Их реализация прошла успешно, сообщает пресс-служба правительства региона.

Большую роль в этом сыграли отраслевые кластеры: нефтехимический, геофизический, кластер радиоэлектроники и другие.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что импортозамещение в стране является временной мерой и используется как инструмент для настройки текущей экономической ситуации.