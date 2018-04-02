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В Башкирии подготовят новый региональный план по импортозамещению
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В Сочи горит пятиэтажный дом

В Башкирии подготовят новый региональный план по импортозамещению 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам главы ведомства Алексея Карпухина, в 2017 году было запланировано 45 мероприятий, направленных на содействие импортозамещению. Их реализация прошла успешно, сообщает пресс-служба правительства региона.
Большую роль в этом сыграли отраслевые кластеры: нефтехимический, геофизический, кластер радиоэлектроники и другие.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что импортозамещение в стране является временной мерой и используется как инструмент для настройки текущей экономической ситуации.
Алексей Карпухин пояснил, что новая программа импортозамещения в Башкирии будет разработана для увеличения промышленного потенциала.
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