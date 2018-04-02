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«Для большей части пассажиров, летающих на внутрироссийских рейсах, билеты станут дороже»
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«Для большей части пассажиров, летающих на внутрироссийских рейсах, билеты станут дороже» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Инициатива Минфина содержит две составляющих: первая — сохранение или даже повышение доходов бюджета, вторая (косвенная, т.к. это не сфера ответственности ведомства) — содействие децентрализации авиаперевозок.
Что касается первой цели, то она, казалось бы, будет достигнута: сегодня через аэропорты столичного региона летает кратно больше пассажиров, чем напрямую между регионами. Следовательно, количество билетов, продаваемых с НДС 18% вместо 10%, окажется заметно больше, чем продаваемых с НДС 0% вместо 10%. Оценки, во что это обойдется пассажирам и авиакомпаниям, приведены в публикации в »Ведомостях».
Авторы предложения решительно игнорируют опыт, полученный в результате снижения НДС на внутренних линиях с 18% до 10%. Дело в том, что выпадающие доходы (от снижения ставки НДС) были в значительной мере компенсированы существенным увеличением пассажиропотока. К примеру, авиакомпании, чтобы обслужить возросший спрос на перевозки, создали тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, что увеличило налоговые поступления. Увеличились налоговые отчисления со стороны операторов аэропортов, производителей авиатоплива, топливо-заправочных комплексов и т.д. Согласно существующим оценкам, непрямой эффект от сокращения НДС позволил вернуть в казну выпавшие доходы.
Мы можем с уверенностью прогнозировать, что реализация инициативы Минфина приведет к неблагоприятным последствиям. Во-первых, для большей части пассажиров, летающих на внутрироссийских рейсах, билеты станут дороже. Во-вторых, увеличение пассажиропотока и налоговых отчислений от стимулирования перевозок на межрегиональных направлениях не позволит перекрыть негативные явления, связанные с замедлением роста перевозок через Москву. Что касается децентрализации авиаперевозок, перераспределения потоков, то эффективнее всего окажется стратегия опережающего развития регионов. Вынос из Москвы федеральных ведомств и головных офисов крупных компаний был бы лучшим решением, нежели повышение налоговой нагрузки на столичные предприятия».
Фото: pixabay.com.
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