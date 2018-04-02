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Пенсионерам расскажут о книжных новинках
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Пенсионерам расскажут о книжных новинках 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат» состоится встреча пенсионеров с Мариной Власовой, сотрудником библиотеки №3. Мероприятие пройдет 9 апреля.
— Марина Власова расскажет пенсионерам о книжных новинках, побеседует на тему мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Максима Горького, — рассказала Илонна Багрий, организатор культурных мероприятий в ТЦСО.
Она отметила, что сотрудник библиотеки часто организует пешеходные экскурсии и встречи для получателей социальных услуг центра.
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