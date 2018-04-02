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Ритейлеры хотят гибкие схемы отправки продовольствия
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Ритейлеры хотят гибкие схемы отправки продовольствия 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Об этом он рассказал на заседании круглого стола «В преддверии высокого сезона: как преодолеть дефицит подвижного состава?», который состоялся в рамках большого транспортного семинара «Грузовая панорама», организованного журналом РЖД-Партнер.
По словам М. Шапочки, приток подобной номенклатуры на железнодорожный транспорт сдерживают два обстоятельства.
Во-первых, то, что клиентам приходится слишком долго ждать очередного поезда, для которого накапливают партию отправки нужной длины состава, а скоропорт требуется отправлять с частотой в 2–3 дня.
Во-вторых, операторы не всегда готовы подать вагон под погрузку точно в срок. На железных дорогах могут руководствоваться то указаниями регулятора, то какими-то другими причинами, из-за которых часть подвижного состава может быть перемещена на другое направление.
Например, в 2017 году часть рефсекций, на которую рассчитывали ритейлеры, ушли под рыбу на Дальний Восток. Заморозку оттуда необходимо вывозить. Но странным выглядит решение сделать это в ущерб интересам клиентов, которые осуществляют регулярные отправки продовольствия.
Ситуация не была бы критичной, если бы ускоренные рефпоезда отправляли укороченными, но чаще. Это помогло бы привлечь на сеть РЖД дополнительные потоки высокотарифных грузов.
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