Ритейлеры хотят гибкие схемы отправки продовольствия

Об этом он рассказал на заседании круглого стола «В преддверии высокого сезона: как преодолеть дефицит подвижного состава?», который состоялся в рамках большого транспортного семинара «Грузовая панорама», организованного журналом РЖД-Партнер.

По словам М. Шапочки, приток подобной номенклатуры на железнодорожный транспорт сдерживают два обстоятельства.

Во-первых, то, что клиентам приходится слишком долго ждать очередного поезда, для которого накапливают партию отправки нужной длины состава, а скоропорт требуется отправлять с частотой в 2–3 дня.

Во-вторых, операторы не всегда готовы подать вагон под погрузку точно в срок. На железных дорогах могут руководствоваться то указаниями регулятора, то какими-то другими причинами, из-за которых часть подвижного состава может быть перемещена на другое направление.

Например, в 2017 году часть рефсекций, на которую рассчитывали ритейлеры, ушли под рыбу на Дальний Восток. Заморозку оттуда необходимо вывозить. Но странным выглядит решение сделать это в ущерб интересам клиентов, которые осуществляют регулярные отправки продовольствия.