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В Угличе пропал 15-летний мальчик подросток
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В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

В Угличе пропал 15-летний мальчик подросток 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
Сергей Адаменков ушел из социально-реабилитационного центра «Радуга» в воскресенье, 1 апреля. С тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры организации ЯрСпас начали распространять ориентировки.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, темно-русые. На втором и третьем пальцах руки отсутствуют первые фаланги. На левой кисти татуировка (буквы). Юноша был одет в черно-красную куртку с белыми полосами и капюшоном, спортивные темно-синие брюки, темно-зеленые кроссовки.
Если вам что-либо известно о его местонахождении просьба звонить по телефонам: 02, 102 (с сотового) — полиция, 8 910 964 08 38 — ЯрСпас.
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