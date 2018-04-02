В Угличе пропал 15-летний мальчик подросток

Сергей Адаменков ушел из социально-реабилитационного центра «Радуга» в воскресенье, 1 апреля. С тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры организации ЯрСпас начали распространять ориентировки.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, темно-русые. На втором и третьем пальцах руки отсутствуют первые фаланги. На левой кисти татуировка (буквы). Юноша был одет в черно-красную куртку с белыми полосами и капюшоном, спортивные темно-синие брюки, темно-зеленые кроссовки.

Если вам что-либо известно о его местонахождении просьба звонить по телефонам: 02, 102 (с сотового) — полиция, 8 910 964 08 38 — ЯрСпас.