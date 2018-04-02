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Путин встретился с Владимиром Владимировичем
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Путин встретился с Владимиром Владимировичем 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимиров отчитался перед главой государства о подготовке к реализации ряда медицинских и культурных программ. В частности, он предложил, чтобы регион стал площадкой для пилотного проекта по созданию новых домов культуры.
«Только вы [Владимир Владимирович], не покушайтесь на действующие, чтобы действующие [дома культуры] не закрывать», — попросил Путин. Губернатор заверил его, что ни одно подобное учреждение не было закрыто: «Знаете, дом культуры на селе — это все-таки центр притяжения».
Приоритетами работы Владимира Путина на четвертом президентском сроке станут внутренняя повестка и текущие проблемы страны, сообщал в марте пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это симбиоз — Путин, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем», — отмечал официальный представитель Кремля.
Владимир Владимиров возглавляет Ставрополье с сентября 2013 года, а в 2014-м он был избран губернатором на пятилетний срок. До этого чиновник в течение трех лет занимал пост вице-губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. По его словам, он отвечал за природные ресурсы региона и в связи с этим в его компетенции находился проект «Полет надежды», в рамках которого Владимир Путин в сентябре 2012-го совершил полет на дельтаплане со стерхами. Отвечая на вопрос проекта ТАСС «Это Кавказ» о том, когда «Владимир Владимирович узнал, что вы тоже Владимир Владимирович», Владимиров рассказал, что это произошло в январе 2011 года.
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