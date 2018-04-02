Путин встретился с Владимиром Владимировичем

Владимиров отчитался перед главой государства о подготовке к реализации ряда медицинских и культурных программ. В частности, он предложил, чтобы регион стал площадкой для пилотного проекта по созданию новых домов культуры.

«Только вы [Владимир Владимирович], не покушайтесь на действующие, чтобы действующие [дома культуры] не закрывать», — попросил Путин. Губернатор заверил его, что ни одно подобное учреждение не было закрыто: «Знаете, дом культуры на селе — это все-таки центр притяжения».

Приоритетами работы Владимира Путина на четвертом президентском сроке станут внутренняя повестка и текущие проблемы страны, сообщал в марте пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . «Это симбиоз — Путин, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем», — отмечал официальный представитель Кремля.