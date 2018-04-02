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Кинотеатр «Улан-Батор» на Юго-Западе столицы будет реконструирован
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Кинотеатр «Улан-Батор» на Юго-Западе столицы будет реконструирован 

Наш Теплый стан 28 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: Многофункциональный Общественный Центр Шаговой Доступности «Улан-Батор».
Кинотеатра «Улан-Батор» расположен по адресу: улица Гримау, д.12, Академический район, Юго-Западный административный округ города Москвы.
В обновленном «Улан-Баторе» предусмотрен современный четырехзальный кинокомплекс (каждый зал на 102 места). Кроме того, в многофункциональном центре после реконструкции появятся кафе и рестораны, зона фудкорта, торговая галерея с магазинами и киосками, а также супермаркет.
Связь по этажам будет обеспечиваться с помощью эскалаторов, трех лестничных клеток, двух пассажирских и двух грузовых лифтов грузоподъемностью 1600 кг каждый. Дополнительно проектом предусмотрен грузовой лифт грузоподъемностью 2000 кг. Для удобства посетителей с маленькими детьми в «Улан-Баторе» появится комната матери и ребенка. Здание будет оборудовано современными системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также автоматизированными системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.
Проектом предусмотрена организация беспрепятственного и комфортного доступа маломобильных групп населения ко всем помещениям и зонам многофункционального
центра. Кроме того, в кинокомплексе и на парковке предусмотрены специальные места для маломобильных граждан.
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