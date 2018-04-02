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«АиФ-СК» проводит экспресс-розыгрыш билетов на предпоказ «Жажды смерти»
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«АиФ-СК» проводит экспресс-розыгрыш билетов на предпоказ «Жажды смерти» 

АиФ Ставрополье 30 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Экспресс-розыгрыш билетов на премьерный показ экшн-комедии с Брюсом Уиллисом «Жажда смерти» проводится в социальной сети Вконтакте.
3 апреля в кинотеатре «Синема парк» за два дня до официального выхода в эфир стартует Экшн-комедия от создателей «Козырные тузы».
Три пригласительных билета на 2 персоны получат победители конкурса репостов в «Вконтакте».
Для участия в розыгрыше необходимо:
подписаться на Аргументы и Факты — Северный Кавказ; сделать репост записи себе на стену; сохранить запись до окончания конкурса.
Победителей выберем с помощью сайта вконкурс.рф уже завтра утром, 3 апреля!
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