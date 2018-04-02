«АиФ-СК» проводит экспресс-розыгрыш билетов на предпоказ «Жажды смерти»

Экспресс-розыгрыш билетов на премьерный показ экшн-комедии с Брюсом Уиллисом «Жажда смерти» проводится в социальной сети Вконтакте.

3 апреля в кинотеатре «Синема парк» за два дня до официального выхода в эфир стартует Экшн-комедия от создателей «Козырные тузы».

Три пригласительных билета на 2 персоны получат победители конкурса репостов в «Вконтакте».

Для участия в розыгрыше необходимо:

подписаться на Аргументы и Факты — Северный Кавказ; сделать репост записи себе на стену; сохранить запись до окончания конкурса.

Победителей выберем с помощью сайта вконкурс.рф уже завтра утром, 3 апреля!