Звонок Гройсмана: Супрун не собирается в отставку

Об она сообщила журналистам, отвечая на вопрос журналистов о ее реакции на решение парламентского комитета.

«Я и моя команда расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины. И я благодарна всем людям, которые мне написали, которые меня поддерживали», — сказала Супрун.

Она также сообщила, что получила звонок поддержки и от премьер-министра Владимира Гройсмана

3 апреля комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрирован в январе 2017 проект постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Парламентский комитет по вопросам здравоохранения признал работу Кабмина по охране здоровья и лечения населения неудовлетворительной.

Депутат от «Оппоблока» Игорь Шурма заявил, что Супрун не смогла ответить ни на один вопрос, который ей задавали депутаты от разных фракций. За два года работы Супрун не разработана концепция развития национального здравоохранения и стратегии ее внедрения, подчеркнул он.