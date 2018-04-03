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Парад, демонстрации и пикники с шашлыками: как тюменцы будут отдыхать в майские праздники
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Парад, демонстрации и пикники с шашлыками: как тюменцы будут отдыхать в майские праздники 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В апреле затяжных выходных не предвидится, зато в мае хорошенько отдохнуть вполне удастся. Правда, на слишком долгое ничегонеделание рассчитывать не стоит: в этом году 9 Мая приходится на середину трудовой недели. — Выходные дни 6 и 7 января, совпавшие с праздничными днями, перенесены на 2 и 9 мая. Также за счёт того, что выходной выпадает на субботу, 28 апреля, нерабочим станет понедельник 30 апреля, — пояснили в Минтруде РФ. Таким образом, мы отдыхаем с 29 апреля по 2 мая включительно, а потом — 9 мая. А вот суббота 28 апреля будет рабочей: помните об этом, чтобы не схлопотать прогул. Зато впереди пикники, торжественный парад и возможность хорошенько выспаться. И это хорошо.
Уже придумали, как проведёте этот короткий майский микро-отпуск? Расскажите нам об этом, выбрав один из вариантов нашего опроса. //
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