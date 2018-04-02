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Власти Челябинской области планируют увеличить вылов рыбы более чем на 700 т за два года
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Власти Челябинской области планируют увеличить вылов рыбы более чем на 700 т за два года 

ТАСС 32 минуты назад
ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Правительство Челябинской области приняло решение субсидировать инвестиционные кредиты на развитие рыбоводства и рыболовства. За счет этого планируется увеличить общий вылов рыбы в водоемах региона до 5,5 тыс. тонн к 2020 году, сообщил ТАСС в понедельник начальник управления по развитию сельскохозяйственного производства Минсельхоза области Александр Завалищин.
"В 2018 году правительство Челябинской области приняло новый порядок субсидирования инвестиционных кредитов, по которому будут субсидироваться кредиты, взятые на развитие аквакультуры… Субсидии позволят участникам рыбной отрасли реализовать инвестиционные проекты, в том числе по выращиванию африканского сома, осетров и другой рыбы. По прогнозу развития отрасли, в 2018 году общий вылов рыбы в области должен составить 5 тыс. тонн, по итогам 2019 года — 5,5 тыс. тонн", — сказал собеседник агентства.
По словам Завалищина, в дальнейшем вылов должен вырасти до 7 тыс. тонн в год. В 2018 году на субсидии будет направлено 10 млн рублей из областного бюджета.
По официальным данным, в 2017 году в Челябинской области общий улов водных биологических ресурсов, включая выращенную товарную рыбу, составил 4,7 тысячи тонн, что на 85 тонн больше по сравнению с 2016 годом. Рыбоводные хозяйства выращивают в регионе сиговые, осетровые и другие виды рыб.
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