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Врачи интерната в Смоленской области скрыли причину смерти избитой пациентки
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Врачи интерната в Смоленской области скрыли причину смерти избитой пациентки 

ТАСС 29 минут назад
ТАСС, 2 апреля. Уголовные дела по статьям о служебном подлоге и неоказании помощи больному возбуждены в отношении сотрудников Дрюцкого психоневрологического интерната в Смоленской области. Как сообщила в понедельник прокуратура региона, персонал интерната скрыл истинную причину смерти одной из пациенток, которую избила другая больная.
"Уголовные дела по статьям о неоказании помощи больному и последовавшей за этим смерти пациента, а также о служебном подлоге, возбуждено в связи с действиями сотрудников Дрюцкого психоневрологического интерната из Смоленской области. Как показала проверка, санитарки интерната не оказали одной из пациенток, которая получила травму головы, квалифицированную помощь, а завотделением указала в документах, что причиной смерти стала «старость», — сообщили в облпрокуратуре.
Разбирательство началось после того, как в прокуратуру обратилась родственница скончавшейся женщины. По ее заявлению было эксгумировано тело пациентки интерната, скончавшейся в ноябре 2017 года. Экспертиза показала, что причиной смерти стала травма головы.
Повреждения скончавшейся пациентки нанесла другая больная. После этого санитарки интерната положили женщину в отдельную палату, где она, не получая должную медпомощь, скончалась через пять дней. Заведующая отделением в медицинском свидетельстве о смерти указала, что причиной кончины стала «старость». По инкриминируемым делам сотрудницам психоневрологического интерната грозит до 4 лет лишения свободы.
Также уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено и в отношении пациентки интерната, ударившей скончавшуюся женщину.
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