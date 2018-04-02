Ковалев может провести бой в конце года в Екатеринбурге

"Что касается поединка на конец года, то вероятнее всего это будет бой Сергея Ковалева. Возможно, его соперником станет один из чемпионов мира в его весовой категории", — сказал он.

Чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) является россиянин Дмитрий Бивол , по версии Международной боксерской федерации (IBF) — еще один россиянин Артур Бетербиев, титулом Всемирного боксерского совета (WBC) владеет канадец Адонис Стивенсон.

На счету Ковалева 31 победа (27 — нокаутом), одна ничья и два поражения.