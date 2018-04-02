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Ковалев может провести бой в конце года в Екатеринбурге
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Ковалев может провести бой в конце года в Екатеринбурге 

ТАСС 31 минуту назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев может провести бой в конце года в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов.
"Что касается поединка на конец года, то вероятнее всего это будет бой Сергея Ковалева. Возможно, его соперником станет один из чемпионов мира в его весовой категории", — сказал он.
Чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) является россиянин Дмитрий Бивол, по версии Международной боксерской федерации (IBF) — еще один россиянин Артур Бетербиев, титулом Всемирного боксерского совета (WBC) владеет канадец Адонис Стивенсон.
На счету Ковалева 31 победа (27 — нокаутом), одна ничья и два поражения.
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