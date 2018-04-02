Дешевле тепло: ТЭЦ Астаны перейдет на газ 

В Казахстане в три раза подешевеет тепло. Этому будет способствовать газификация страны, сообщили депутаты сената, когда посещали тепловую электростанцию в Астане, передает «МИР 24».
Планируется, что столичная ТЭЦ перейдет на газ до конца следующего года. На угле продолжат частично функционировать лишь промышленные предприятия. Работы по строительству газопровода начнутся уже в июле этого года.
«Проект будет третьим крупным газовым проектом по значимости за годы независимости. На первом этапе планируется строительство магистрального водопровода по маршруту Кызылорда-Жезказган-Караганда-Астана, протяженностью 1081 километр», — сказал депутат сената парламента республики Серик Джаксыбеков.
Напомним, что строительство газопровода — это инициатива президента республики Нурсултана Назарбаева. Проект планируется реализовать в течение полутора лет.
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