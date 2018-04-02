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Актуальность управления порожним рейсом возрастает
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В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Актуальность управления порожним рейсом возрастает 

РЖД-Партнер 33 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
В «Первой Тяжеловесной Компании» полагают, что улучшить ситуацию можно при помощи маршрутизации порожних потоков на Кузбасс. При таком подходе вагоны полными составами подаются клиенту с учетом занятости фронтов погрузки. Уменьшается объем сортировочной работы в пути следования. Равномерное распределение обеспечивает стабильную интенсивность потока и позволяет снизить норму содержания парка на Кузбассе.
Сейчас груженый рейс из Кузбасса на Западно-Сибирскую железную дорогу идет маршрутной отправкой, а порожний рейс — в разборочных поездах. При такой схеме Кузбасс недогружает до 25% объемов, растет нагрузка на сортировочные станции сразу нескольких железных дорог.
По мнению Владимира Сосипаторова, актуальность управления порожним рейсом возрастает. Упорядоченный порожний вагонопоток снижает нагрузку на транспортную систему и повышает её пропускную способность.
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