Международная конференция пройдет в Обручевском районе 

К столетию МГРИ-РГГРУ приурочена конференция по стратегии развития исследования недр.
В числе приглашенных на конференцию, которая пройдет с 4 по 6 апреля. ученые-геологоразведчики из Австралии, Алжира, Анголы, Армении, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Грузии, Египта, Италии, Ирака, Казахстана, Канады, Катара, Киргизии, Колумбии, КНР, Монголии, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, Судана, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, ФРГ. Отдельно стоит отметить присутствие академика инженерной академии КНР, профессора Чанъаньского университета, почетного профессора МГРИ–РГГРУ господина Ли Пейчэня и ректора Ляонинского технического университета (КНР), почетного профессора МГРИ–РГГРУ господина Лян Бина.
С российской стороны в работе Международной конференции примут участие руководители и директора департаментов профильных министерств и ведомств; генеральные директора акционерных обществ; руководители федеральных государственных бюджетных учреждений; отраслевых институтов; академики РАН и РАЕН; преподаватели, студенты и аспиранты профильных вузов.