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Почти полмиллиона экспонатов Метрополитен-музея опубликовали в Сети
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Почти полмиллиона экспонатов Метрополитен-музея опубликовали в Сети 

Вести.Ru 34 минуты назад
Представители нью-йоркского Метрополитен-музея опубликовали у себя на сайте фотографии 475 тысяч экспонатов своей коллекции. Большая часть снимков доступна в высоком разрешении. Таким образом, любой может бесплатно ознакомиться с экспозицией третьего по посещаемости музея в мире.
На сайте Метрополитен-музея можно отсортировать экспонаты по жанру, времени создания и имени автора. У каждого произведения искусства есть своя страница. Обновленный сайт нью-йоркского музея полезен также тем, кому нужны фотографии экспонатов для тех или иных целей.
К примеру, издателям книг и графическим дизайнерам больше не нужно спрашивать разрешения на использование фотографий произведений искусства в своих проектах. До недавнего времени получение авторских прав на публикацию тех или иных снимков, связанных с популярной экспозицией, было большой проблемой.
Сотрудники Метрополитен-музея утверждают, что их онлайн-архив будет пополняться.
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