10+ самых смешных и нелепых манекенов, которые заставят вас смеяться

Чего только не встретишь в магазинах — начиная от странных вывесок и забавных ценников, заканчивая посетителями в нелепой одежде. На этот раз наше внимание привлекли необычные манекены. В попытках привлечь внимание к своим товарам хозяева часто приставляют манекенам кошачьи, собачьи и даже крокодильи головы. Да и создатели искусственных людей тоже частенько вкладывают в свои творения максимум креатива и чувства юмора. Собрали для вас фотографии самых оригинальных манекенов, которые могут, как напугать вас, так и заставить смеяться в голос.

Царевна-лебедь Японские манекены Такие дети ночью приснятся… Взрыв мозга Реалистичный манекен Французские булочницы Наприседал Что ты такое? Крокодилы тоже хотят заниматься спортом И здесь немного реализма «Чувствую небывалое духовное единение с этим манекеном, когда утром собираюсь на работу» «Этот парень, похоже, с другой планеты» «И девочка не от мира сего» «Почему бы не надеть одежду на руку?» «Не ну а что?» «Как-то так выглядит в магазине мой ребёнок» «Этот магазин выглядит, как кадр из фильма ужасов» «Гимн гибкости» И из подручных средств можно соорудить манекен, привлекающий внимание Когда ноги действительно длинные Дерзкий манекен То ли манекен, то ли чучело на Масленицу Манекены-животные не всегда выходят удачно