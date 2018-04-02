Защитой брендов «Союзмультфильма» займется структура топ-менеджера «СМП банка» — РБК

По словам директора по юридическим вопросам «Союзмультфильма» Натальи Сигачевой, спорные бренды, которыми займется «13-й персонаж», входят и в «Золотую коллекцию» «Союзмультфильма», и в их отношении есть необходимость юридических и судебных разбирательств. Компания «будет отстаивать интересы правообладателя и лицензиатов „Союзмультфильма“ и получит возможность самостоятельно продавать лицензии на данные бренды в определенных товарных категориях», — пишет РБК.

Почему партнером киностудии в проекте стала структура председателя совета директоров «СМП банка», представитель «Союзмультфильма» не уточнил.