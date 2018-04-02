Ещё
Защитой брендов «Союзмультфильма» займется структура топ-менеджера «СМП банка» — РБК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Защитой брендов «Союзмультфильма» займется структура топ-менеджера «СМП банка» — РБК 

Ведомости 36 минут назад
Компания Артема Оболенского, председателя совета директоров «СМП банка» Аркадия и Бориса Ротенбергов, получила долю в компании, учрежденной ООО «Союзмультфильм» для управления спорными брендами, связанных с персонажами мультфильмов, утверждает РБК. По данным издания, у компании Артема Оболенского ООО «Платформа» 49% в ООО «13-й персонаж», созданном с этой целью. Остальные 51% у учредителя — «Союзмультфильма».
По словам директора по юридическим вопросам «Союзмультфильма» Натальи Сигачевой, спорные бренды, которыми займется «13-й персонаж», входят и в «Золотую коллекцию» «Союзмультфильма», и в их отношении есть необходимость юридических и судебных разбирательств. Компания «будет отстаивать интересы правообладателя и лицензиатов „Союзмультфильма“ и получит возможность самостоятельно продавать лицензии на данные бренды в определенных товарных категориях», — пишет РБК.
Почему партнером киностудии в проекте стала структура председателя совета директоров «СМП банка», представитель «Союзмультфильма» не уточнил.
В минувшем году киностудия «Союзмультфильм» подала в Арбитражный суд Москвы несколько исков к ритейлерам ЗАО «ТД „Перекресток“, „Седьмой континент“ и ЗАО „Вегат плюс“ о взыскании в общей сложности 2,5 млн руб. Третьим лицом в заявлении указано ООО „Альтервест XXI век“, являющееся производителем мороженого „Деревня Простоквашино“. До этого Роспатент по заявлениям „Союзмультфильма“ отменил регистрацию пяти товарных знаков „Альтервеста“ с персонажами мультсериала „Простоквашино“, исключительные права на которые принадлежат „Союзмультфильму“. В базе „Электронное правосудие“ зарегистрированы свыше двух десятков судебных дел, в которых с 2017 года участвовал или продолжает участвовать ФГУП „Союзмультфильм“, указывает РБК.
Ведомости: последние новости
Минэкологии Подмосковья нашло нарушения в ходе проверки свалки «Ядрово» Страховщики оценили ущерб от пожара в торговом центре в Кемерове МИД вызвал иностранных послов для объявления ответных мер на высылку дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться160
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому106
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России513
Тест: Знаете армейский жаргон?99
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение