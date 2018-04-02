Компания Артема Оболенского, председателя совета директоров «СМП банка» Аркадия и Бориса Ротенбергов, получила долю в компании, учрежденной ООО «Союзмультфильм» для управления спорными брендами, связанных с персонажами мультфильмов, утверждает РБК. По данным издания, у компании Артема Оболенского ООО «Платформа» 49% в ООО «13-й персонаж», созданном с этой целью. Остальные 51% у учредителя — «Союзмультфильма».
По словам директора по юридическим вопросам «Союзмультфильма» Натальи Сигачевой, спорные бренды, которыми займется «13-й персонаж», входят и в «Золотую коллекцию» «Союзмультфильма», и в их отношении есть необходимость юридических и судебных разбирательств. Компания «будет отстаивать интересы правообладателя и лицензиатов „Союзмультфильма“ и получит возможность самостоятельно продавать лицензии на данные бренды в определенных товарных категориях», — пишет РБК.
Почему партнером киностудии в проекте стала структура председателя совета директоров «СМП банка», представитель «Союзмультфильма» не уточнил.
В минувшем году киностудия «Союзмультфильм» подала в Арбитражный суд Москвы несколько исков к ритейлерам ЗАО «ТД „Перекресток“, „Седьмой континент“ и ЗАО „Вегат плюс“ о взыскании в общей сложности 2,5 млн руб. Третьим лицом в заявлении указано ООО „Альтервест XXI век“, являющееся производителем мороженого „Деревня Простоквашино“. До этого Роспатент по заявлениям „Союзмультфильма“ отменил регистрацию пяти товарных знаков „Альтервеста“ с персонажами мультсериала „Простоквашино“, исключительные права на которые принадлежат „Союзмультфильму“. В базе „Электронное правосудие“ зарегистрированы свыше двух десятков судебных дел, в которых с 2017 года участвовал или продолжает участвовать ФГУП „Союзмультфильм“, указывает РБК.