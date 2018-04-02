Городские романсы, уральские леденцы и танцы: что ждет пермяков на празднике ледохода

Перми торжественно откроют парадный вход здания Речного вокзала со стороны Камы. 7 апреля там пройдет праздник ледохода (0+) — мероприятие, которым в дореволюционный период отмечали приход весны. В стенах Речного вокзала состоится бал конца XIX века.

Бал начнется в 13:30. В 15:00 стартует праздник ледохода. Гостям покажут театральные миниатюры по мотивам пермских фельетонов, представление от мастеров циркового искусства и музыканты исполнят городские романсы.

— Кроме того, на празднике будет работать ярмарка, где все желающие смогут приобрести традиционные угощения: уральские леденцы, русские крендели, имбирные пряники, — рассказали в пресс-службе администрации губернатора.

Вход на праздник — свободный. Обучение старинным танцам и участие платное — 150 рублей.

Реконструкция Речного вокзала началась весной 2016 года. Открылось обновленное здание в декабре прошлого года.