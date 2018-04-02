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Путин, Эрдоган и Роухани 4 апреля примут в Анкаре заявление по Сирии
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Путин, Эрдоган и Роухани 4 апреля примут в Анкаре заявление по Сирии 

ТАСС 32 минуты назад
ТАСС, 2 апреля. Путин, Эрдоган и Роухани 4 апреля примут в Анкаре заявление, где подтвердят приверженность независимости и территориальной целостности Сирии.
Президенты РФ, Турции и Ирана также обсудят дополнительные меры для укрепления режима прекращения огня в Сирии.
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