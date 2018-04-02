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Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич станет мамой во второй раз
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Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич станет мамой во второй раз 

Letidor.ru 31 минуту назад
Фото: Letidor.ru
Еще пару месяцев назад поклонники стали подозревать Анну Хилькевич в беременности. Тогда их смутил снимок, которым актриса поделилась в своем Instagram. Тогда звезда никак не прокомментировала домыслы подписчиков. И все так и остались в недоумении, решив, что все тайное все равно рано или поздно станет явным. Так и случилось! В ближайшем номере журнала ОК! выйдет не только большое интервью с Хилькевич, но и эксклюзивная фотосессия беременной Анны. Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 2 Апр 2018 в 8:25 PDT  Актриса и мама двухлетней Арианны так подписала фото в своем Instagram:
Если бы сегодня было 1 апреля, то возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку🙈😂 почти как мой муж)))) ну, а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днём все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я😱😂☝🏼 Поэтому начнём понедельник вот с такой вот новости, ну, а всеми подробностями я обязательно поделюсь с вами позже☺️🙌🏻 так что дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами 🙈🙈🙈😂😘
Напомним, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в августе 2015 года. До этого они встречались два года. А в сентябре стало известно о беременности актрисы. 14 декабря 2015 года у Анны и Артура родилась дочь Арианна. Недавно Анна Хилькевич завела дочери Instagram-аккаунт и показала ее архивные фото.
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