Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич станет мамой во второй раз

Еще пару месяцев назад поклонники стали подозревать Анну Хилькевич в беременности. Тогда их смутил снимок, которым актриса поделилась в своем Instagram. Тогда звезда никак не прокомментировала домыслы подписчиков. И все так и остались в недоумении, решив, что все тайное все равно рано или поздно станет явным. Так и случилось! В ближайшем номере журнала ОК! выйдет не только большое интервью с Хилькевич, но и эксклюзивная фотосессия беременной Анны. Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 2 Апр 2018 в 8:25 PDT Актриса и мама двухлетней Арианны так подписала фото в своем Instagram:

Если бы сегодня было 1 апреля, то возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку🙈😂 почти как мой муж)))) ну, а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днём все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я😱😂☝🏼 Поэтому начнём понедельник вот с такой вот новости, ну, а всеми подробностями я обязательно поделюсь с вами позже☺️🙌🏻 так что дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами 🙈🙈🙈😂😘