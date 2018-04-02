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Анна Хилькевич снова выходит замуж
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Анна Хилькевич снова выходит замуж 

WDay.ru 34 минуты назад
Фото: WDay.ru
Звезда выбирает, в каком платье она отправится под венец.
За семьей Анны Хилькевич и Артура Волкова не следит только ленивый. Но этой весной фанаты звезды смогут увидеть, как Анна выходит замуж еще раз! Избранником стал ее партнер по сериалу «Универ. Новая общага» Александр Стекольников.
Правда, пара поженится не по-настоящему, а только в сериале. Отношения у ребят длятся уже много лет, но Валентин не спешил звать самую сексуальную блондинку сериала Машу замуж. Обстоятельства сыграли на руку девушке — Вале предложили должность в американской фармацевтической компании, но работодатель готов принять только семейного человека. Ради того чтобы улететь за научным опытом в США, аспирант готов даже отправиться в загс.
Ждать романтичного предложения от ботаника не приходится.
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)
27 Сен 2017 в 4:48 PDT  «Я думал. сделаю это лет в пятьдесят, когда буду видным ученым. Но как гласит русская пословица, человек предполагает, а Бог, в которого я не верю… В общем, я люблю тебя и хочу сделать тебе предложение», — протараторил аспирант и достал из кармана коробочку с кольцом. Девушка, разумеется, сказала «да».
Перед Машей же выросла гора проблем: девушка выбирает свадебный торт, платье, в котором отправится под венец, и даже планирует схему, по которой во время торжества рассадит своих родственников. Наблюдать за подготовкой к свадьбе можно уже с этого понедельника, 2 апреля, на канале ТНТ.
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