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Религиозный филиппинец перестал чувствовать боль после 32-го распятия на кресте
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Религиозный филиппинец перестал чувствовать боль после 32-го распятия на кресте 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
Житель Филиппин, которого ежегодно приколачивают к кресту в честь Страстной пятницы, заявил, что больше не чувствует боли. Об этом сообщает Reuters.
Театрализованная церемония, участники которой разыгрывают распятие Иисуса Христа, состоялась в деревне Сан-Педро-Кутуд в 76 километрах от Манилы. На глазах многочисленных туристов актеры в костюмах римских солдат прибили к деревянным крестам трех человек, в том числе 58-летнего филиппинца Рубена Энаджа (Ruben Enaje), который исполнял роль Христа.
Энадж участвует в церемонии в 32-й раз. Во время распятия в его руки и ноги вгоняют пятисантиметровые гвозди, обеззараженные при помощи спирта. «Раньше я возвращался домой израненный и хромой, а в этом году великолепно себя чувствую», — утверждает он. Мужчина считает, что его избавила от боли сильная католическая вера. Он надеется, что выдержит еще две или три церемонии, и не планирует уходить на покой до 60 лет.
На соседнем кресте висела 39-летняя сотрудница салона красоты Мэриджейн Сазон (Maryjane Sazon). По информации Associated Press, для нее это седьмое распятие. Она присоединилась к Энаджу в надежде, что церемония избавит ее от сильной головной боли и нервного расстройства.
Традиция отмечать Страстную пятницу распятием зародилась в Сан-Педро-Кутуд более 50 лет назад. Она берет свои истоки в уличной пьесе «Путь Креста», написанной местным жителем Рикардо Наварро в 1956 году. Официальные представители католической церкви называют подобные представления «неверной интерпретацией веры» и подозревают, что их организаторами движут корыстные мотивы.
Филиппины — единственное крупное государство в Азии, в котором преобладает христианство. На территории страны проживает свыше 70 миллионов католиков.
В 2018 году католики отмечали Страстную пятницу 30 марта, а Пасху — 1 апреля.
В 2005 году сообщалось, что в румынском монастыре погибла монахиня, которую после спора с настоятелем заподозрили в одержимости дьяволом и распяли. Настоятель отверг обвинения в убийстве и назвал принятые меры абсолютно оправданными с религиозной точки зрения.
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