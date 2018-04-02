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Между Монголией и Уругваем подписано соглашение о безвизовых поездках до 30 дней
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Между Монголией и Уругваем подписано соглашение о безвизовых поездках до 30 дней 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Улан-Батор, 2 апреля /Синьхуа/— Монголия и Уругвай заключили Соглашение о безвизовых поездках до 30 дней. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Монголии.
С монгольской стороны документ подписала замглавы МИД Б. Батцэцэг, а с уругвайской — замминистра иностранных дел Восточной Республики Уругвай Ариэль Бергамино.
Согласно подписанному документу, дипломаты и владельцы обычных паспортов могут въезжать и выезжать без визы, а также находиться в течение 30 дней на территории государства другой стороны.
Как отметила Б. Батцэцэг, соответствующее соглашение нацелено на расширение контактов между гражданами двух стран, особенно в сфере туризма.
Безвизовое соглашение вступит в силу после ратификации парламентами двух стран. —0—
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