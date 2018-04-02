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Предстоящее благоустройство Петровского парка обсудили с горожанами
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Предстоящее благоустройство Петровского парка обсудили с горожанами 

Управа района Аэропорт города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В районе Аэропорт состоялось публичное обсуждение предстоящей реконструкции Петровского парка. В актовом зале Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета собрались горожане, обеспокоенные судьбой парка, муниципальные депутаты и все, кто напрямую связан с проектом реконструкции. Об этом рассказали в управе района Аэропорт.
 Сохранение исторического облика Петровского парка — тема, которая больше всего волнует жителей близлежащих районов, из которой вытекают другие вопросы реконструкции. В частности, поднимались вопросы освещения парка, установки летней сцены, открытия спортивной площадки, зеленых насаждений, — поделился представитель управы.
Помимо этого, были обсуждены темы безопасности и соблюдения тишины.
Напомним, в начале 2018 года Петровский парк передан на баланс ГБУ «Жилищник района Аэропорт», на его благоустройство выделены средства. Начать работы планируется с приходом тепла. (мю)
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