Предстоящее благоустройство Петровского парка обсудили с горожанами

В районе Аэропорт состоялось публичное обсуждение предстоящей реконструкции Петровского парка. В актовом зале Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета собрались горожане, обеспокоенные судьбой парка, муниципальные депутаты и все, кто напрямую связан с проектом реконструкции. Об этом рассказали в управе района Аэропорт.

 Сохранение исторического облика Петровского парка — тема, которая больше всего волнует жителей близлежащих районов, из которой вытекают другие вопросы реконструкции. В частности, поднимались вопросы освещения парка, установки летней сцены, открытия спортивной площадки, зеленых насаждений, — поделился представитель управы.

Помимо этого, были обсуждены темы безопасности и соблюдения тишины.

Напомним, в начале 2018 года Петровский парк передан на баланс ГБУ «Жилищник района Аэропорт», на его благоустройство выделены средства. Начать работы планируется с приходом тепла. (мю)