Сможет ли Россия сохранить энергетическое доминирование в Европе?

XIX столетие было веком завоеваний и «Большой игры» между обширными империями — между Императорской Россией Соединенным Королевством . Перед Первой мировой войной Лондон и Санкт-Петербург столица России до 11 марта 1918 года) боролись за доминирование в Центральной Азии и в Каспийском регионе. В конце 1990-х годов, после развала Советского Союза, использовался термин «Новая Большая игра» для описания возобновившегося интереса к геологическим богатствам этого региона. В первую очередь Каспийский регион привлек к себе внимание влиятельных политиков по причине значительных и еще не использованных ресурсов.

Несколько факторов помешали масштабному исследованию этого региона западными компаниями — геополитическая напряженность, нестабильность, а также высокая цена строительства новой инфраструктуры. Однако одна страна смогла добиться относительного успеха после ее образования на обломках Советского Союза — Азербайджан . Подписание «сделки века» по поводу исследования углеводородных ресурсов способствовала политическому и экономическому преобразованию и развитию молодой нации.

Авторитарное правление династии Алиева — президентство Гейдара Алиева с 1993 года по 2003 год, а затем правление Ильхама Алиева после смерти отца — обеспечило сильную политическую поддержку дальнейшему развитию инфраструктуры. Однако истощение запасов нефти, а также необходимость продолжения финансирования коррумпированного политического режима, основанного на доходах от добычи и продажи нефти, стало причиной диверсификации и развития в области добычи природного газа. Благодаря относительной близости Каспийского региона к Европе, Евросоюз является очевидным клиентом.

В настоящее время более половины потребляемой в Евросоюзе энергии импортируется. Россия поставляет 37,4% природного газа, потребляемого странами — членами Евросоюза. В связи с истощением внутренних месторождений эта доля, вероятно, будет увеличиваться. Критики опасаются того, что энергетическая безопасность Европы может оказаться под давлением, поскольку Москву обвиняют в использовании экспорта энергоносителей в качестве оружия в конфликтах со своими соседями.

В нынешней ситуации Европейская комиссия играет активную роль в попытках ослабить давление на членов Евросоюза на востоке, которые диспропорционально зависят от сибирского газа. Однако несколько других вариантов не выдержали испытания на этапе планирования из-за сочетания финансовых и политических причин. Самая последняя версия Южного газового коридора тоже получает свою долю критики.

Иран и Албании и Италии. Началом маршрута всегда является газовое месторождение Шах-Дениз в Азербайджане, а в будущем к проекту могут присоединиться такие богатые ресурсами страны, как Туркмения Ирак . В соответствии с планами 2017 года, его началом послужит Южнокавказский трубопровод, проходящий по территории Азербайджана и Грузии , затем он будет продолжен за счет Трансанатолийского трубопровода (TANAP), проходящего по территории Турции , и наконец, к нему добавится Трансадриатический трубопровод (TAP), который пройдет по территории Греции

Этот маршрут был изменен, и теперь он будет проложен на запад через южную, а не через восточную Европу, и сделано это по экономическим причинам, а именно: такой вариант дешевле, короче, и с его помощью создается более крупный рынок. Однако критики указывают на тот факт, что в результате он не будет выполнять своей первоначальной задачи, поскольку он не вступает в прямую конкуренцию с российским природным газом.

Кроме того, предполагаемые экспортные объемы вряд ли позволяют говорить о настоящем «коридоре», поскольку предполагаемая поставка 10 миллиардов кубометров — незначительная величина по сравнению с 600 миллиардами кубометров, потребляемыми в Евросоюзе. Южный газовый коридор, по мнению его критиков, скорее, отвечает интересам Азербайджана, а не Евросоюза. Авторитарный стиль правления, а также другие нарушения прав человека не обеспечивают Баку чистую репутацию. Помимо этого, появившиеся сведения о попытках Баку оказать влияние на принятие решений с помощью взяток повредило репутации этого государства Южного Кавказа.

Хотя существует возможность подключения к этому Коридору в будущем других добывающих природный газ государств, геополитическая напряженность и нестабильность в регионе приводят к тому, что сам проект в настоящий момент существует больше в области фантазий. Но и другие процессы на газовом рынке могут означать, что этот проект не достигнет своих целей.

Россия в сотрудничестве с Турцией строит в настоящее время трубопровод «Турецкий поток», который будет проходить по дну Черного моря, обходя таким образом Украину и другие транзитные страны. Этот трубопровод состоит из 2 ниток, а мощность каждой из них составляет 15 миллиардов кубометров — одна нитка предназначена для турецкого рынка, а другая для европейского. Турция и Греция подписали двустороннее соглашение, которой разрешает транспортировку российского природного газа по Южному газовому коридору. Парадоксальным образом может получиться так, что проект, целью которого была диверсификация и уменьшение влияние России, будет иметь другой результат и будет способствовать усилению позиций России на газовом рынке.

Строительство соответствующей газовой инфраструктуры может означать отказ от первоначальной цели этого проекта, поскольку восточная Европа больше не является целевым рынком, российский экспорт потенциально облегчается, а репрессивный режим поддерживается. Однако руки у Европы в настоящий момент связаны, а конфронтации с путинской Россией не видно конца, и поэтому Южный газовый коридор — единственный вариант.