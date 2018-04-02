Пользователи портала «Наш город» из Щукина за месяц написали на сайт более тысячи раз

В марте пользователи портала «Наш город» из района Щукино направили на сайт 1 050 обращений, касающихся различных городских проблем.

Наиболее часто сообщения появлялись в разделе «Дворовые территории». Сюда пользователи портала написали 567 раз. Жителей волновал гололед во дворе, неубранные дворы и складирование снега на газонах.

Второй по популярности раздел — «Многоквартирные дома». Здесь в марте появилось 236 обращений от активных граждан, которых беспокоили неубранные подъезды, сосульки, наледь и снег, свисающие с крыш и карнизов, протечка кровли.

Замыкает тройку лидеров раздел «Дороги» с 189 сообщениями. (ео)