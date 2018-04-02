Искусственный интеллект нарисовал обнаженных людей. Получилось сюрреалистично 

Американец Робби Баррат решил выяснить, как искусственный интеллект видит человеческое тело. Он запрограммировал нейросети на создание портретов обнаженных людей. Получившиеся сюрреалистичные картины Баррат публикует в социальных сетях.
Программист из США Робби Баррат научил компьютер создавать картины в стиле Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Для этого он дал нейросети задание нарисовать портреты обнаженных людей. Получившиеся работы Баррат опубликовал в своем Twitter.
the AI *always* paints heads and faces the same way; with this weird yellow/purple texture. Have no idea why, but I like it. pic.twitter.com/aq8W6GEZUC
— Robbie Barrat (@DrBeef_) 27 марта 2018 г.
Совместная работа двух нейросетей устроена следующим образом: одна генерирует изображения, а вторая пропускает «хорошие» и отбраковывает «плохие» согласно некоторому правилу.
Первая нейросеть пытается создать изображение, которое вторая примет за настоящую картину, а вторая, в свою очередь, пытается научиться отличать реальные картины от сгенерированных. Они обе становятся лучше со временем, поэтому чем дольше обучать генеративную нейросеть, тем более реалистичными будут получающиеся изображения
— Робби Баррат.
things are getting a bit heated %F0%
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— Robbie Barrat (@DrBeef_) 27 марта 2018 г.
В качестве обучающей выборки Баррат использовал набор из тысяч картин, на которых изображены обнаженные люди. В результате искусственный интеллект начал сам создавать подобные изображения. Однако выглядят они специфически. Компьютер отказался от реалистичности и начал подражать
художникам-сюрреалистам
Pulsating AI generated nude portrait %F0%
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— Robbie Barrat (@DrBeef_) 29 марта 2018 г.
Dreaming about the latent space of flesh 💭🥩 pic.twitter.com/xWCS5Op5ls
— Robbie Barrat (@DrBeef_) 1 апреля 2018 г.
Работы компьютера действительно похожи на творчество Сальвадора Дали и Пабло Пикассо — люди на них выглядят неестественно, размыто, имеют странной формы и размера части тела. Сам Баррат, однако, сравнивает их с картинами концептуалиста Сола Левитта. Это связано не с визуальным сходством, а с техникой работы. Левитт создавал некоторые картины прямо в музее, привлекая к этому совершенно посторонних людей.
Here are some AI generated nude portraits I’ve been working on%F0%
%8D%91 Usually the machine just paints people as blobs of flesh with tendrils and limbs randomly growing out — I think it’s really surreal. I wonder if that’s how machines see us… pic.twitter.com/tYgzCHGfse
— Robbie Barrat (@DrBeef_) 27 марта 2018 г.
The same woman in two different poses. pic.twitter.com/H1D2zsZqfE
— Robbie Barrat (@DrBeef_) 27 марта 2018 г.