Законопроект об органическом сельском хозяйстве Госдума рассмотрит в первом чтении

Депутаты Госдумы 3 апреля 2018 г. планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект об органическом сельском хозяйстве.

«Цель законопроекта — установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции в части продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала. Вводятся понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом также предусматриваются добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, а также создание единого государственного реестра производителей органической продукции.

Кроме того, законодательная инициатива определяет требования к использованию графического изображения (знака) органической продукции. Предусматривается также ответственность производителя органической продукции за его использование с нарушениями установленных требований.