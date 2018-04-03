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Законопроект об органическом сельском хозяйстве Госдума рассмотрит в первом чтении
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Законопроект об органическом сельском хозяйстве Госдума рассмотрит в первом чтении 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы 3 апреля 2018 г. планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект об органическом сельском хозяйстве.
«Цель законопроекта — установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции в части продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала. Вводятся понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции», — говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроектом также предусматриваются добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, а также создание единого государственного реестра производителей органической продукции.
Кроме того, законодательная инициатива определяет требования к использованию графического изображения (знака) органической продукции. Предусматривается также ответственность производителя органической продукции за его использование с нарушениями установленных требований.
«Принятие законопроекта создаст правовые условия для развития органического сельского хозяйства в России», — отмечают авторы документа.
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