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Госдума рассмотрит законопроект об обязанности организаций отвечать за пребывание иностранцев в РФ
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Госдума рассмотрит законопроект об обязанности организаций отвечать за пребывание иностранцев в РФ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы 5 апреля 2018 г. планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект об обязанности лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, обеспечивать соблюдение иностранными гражданами заявленной цели въезда в Россию и сроков их пребывания в стране.
Согласно пояснительной записке к документу действующим законодательством не установлена обязанность приглашающей стороны контролировать соблюдение иностранцами и лицами без гражданства заявленной цели въезда в Российскую Федерацию при их нахождении на территории страны.
В то же время, по данным авторов законопроекта, в 2017 г. территориальными органами МВД РФ было пресечено более 136 тыс. фактов нарушения иностранными гражданами режима пребывания в России.
Уточняется также, что документом предусмотрена отсрочка даты вступления в силу закона из-за необходимости разработать проект постановления правительства РФ, который установит перечень и порядок осуществления таких мер.
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