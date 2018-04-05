Госдума рассмотрит законопроект об обязанности организаций отвечать за пребывание иностранцев в РФ

Депутаты Госдумы 5 апреля 2018 г. планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект об обязанности лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, обеспечивать соблюдение иностранными гражданами заявленной цели въезда в Россию и сроков их пребывания в стране.

Согласно пояснительной записке к документу действующим законодательством не установлена обязанность приглашающей стороны контролировать соблюдение иностранцами и лицами без гражданства заявленной цели въезда в Российскую Федерацию при их нахождении на территории страны.

В то же время, по данным авторов законопроекта, в 2017 г. территориальными органами МВД РФ было пресечено более 136 тыс. фактов нарушения иностранными гражданами режима пребывания в России.