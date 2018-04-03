Госдума поддержала законопроект об органическом сельском хозяйстве

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект об органическом сельском хозяйстве. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания.

«Цель законопроекта — установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции в части продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала. Вводятся понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом также предусматриваются добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, а также создание единого государственного реестра производителей органической продукции.

Кроме того, законодательная инициатива определяет требования к использованию графического изображения (знака) органической продукции. Предусматривается также ответственность производителя органической продукции за его использование с нарушениями установленных требований.

«Принятие законопроекта создаст правовые условия для развития органического сельского хозяйства в России», — отмечают авторы.