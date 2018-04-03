Депутат Госдумы: Слово «органика» не должно вводить потребителя в заблуждение

Этого документа мы ждали много лет. Первые попытки урегулировать законодательство в этой сфере были предприняты почти 15 лет назад. Более чем в 80 странах мира действуют законы об органической продукции, но мы в число этих стран пока не входим. К сожалению, сегодня рынок органической продукции развивается в нашей стране стихийно. Люди стали уделять больше внимания своему здоровью, стараются покупать «чистые» продукты, то есть, спрос на органику, безусловно, есть и он растет, несмотря на то, что такие товары стоят дороже. Вот только безопасные и экологически чистые далеко не все из них.

Сегодня Россия занимает менее 1% на мировом рынке органической продукции, но в планах правительства увеличить эту долю в ближайшие несколько лет до 10-15%. Теоретически для этого есть все возможности, поскольку у нас много свободных чистых земель и воды. И в этом наше большое преимущество.

Принятый в первом чтении законопроект устанавливает принципы производства органической продукции: обособлять производство от неорганической продукции; ограничивать использование агрохимикатов, пестицидов; не применять ГМО; использовать породы животных, способных приспосабливаться к местным условиям и устойчивых к болезням; выбирать упаковку, оказывающую минимальный вред на продукцию и окружающую среду. Также предлагается создать единый государственный реестр и ввести использование специального графического знака, который будет размещаться на продукции только после прохождения добровольной сертификации.

Тем не менее, к законопроекту «О производстве органической продукции» в нынешнем виде есть много вопросов.

Во-первых, слова «органика» и «органическая продукция» никак не защищены. То есть это так называемое незащищенное название. Как и раньше, любой производитель может написать на своем товаре, что он органический, вводя таким образом потребителя в заблуждение. Фермер, занимающийся, действительно, органическим производством, по закону, будет получать право на использование специального значка после подтверждения соответствия своей продукции. Но разве покупатель будет разбираться, что искать на упаковке — значок или огромную надпись? Если на ней будет написано аршинными буквами «органика», он воспримет эту продукцию как экологически чистую, хотя она таковой может и не быть. К слову, в Европе за фальсифицирование органической продукции компании грозит штраф в размере годового оборота.

Во-вторых, смущает формулировка «ограничение применения агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов». Либо здесь надо указывать, что речь идет о веществах несинтетического производства, либо отсылать к действующему ГОСТу о производстве, хранении и транспортировании органической продукции, который запрещает применение любой «химии», но допускает использование веществ животного или растительного происхождения.

В-третьих, нет уверенности в необходимости создания дополнительного государственного реестра, поскольку это может привести к дополнительным коррупционным схемам. Было бы достаточно специальных аккредитованных агентств, которые будут заниматься сертификацией, как это происходит в странах Евросоюза

Остается надеяться, что все эти вопросы и противоречия будут сняты — хотя бы частично — в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению.