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Девочка-сыроварочка из Нижнего Новгорода стала лидером шоу «Лучше всех» на Первом канале
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Девочка-сыроварочка из Нижнего Новгорода стала лидером шоу «Лучше всех» на Первом канале 

nn.ru 38 минут назад
Фото: nn.ru
После выхода выпуска с нижегородской девочкой-сыроварочкой Полиной Пудочкиной на сайте Первого канала стартовало голосование за лучших детей. Полина вошла в тройку лидеров. Теперь, как рассказала NN.RU ее мама Ирина, семилетняя нижегородка примет участие в новогоднем шоу и поздравит с праздником всю страну. Что именно будет делать юная сыродел — пока держится в тайне даже от ее родителей.
А о том, как Полина удивила на шоу Максима Галкина NN.RU уже писал. Нижегородка, несмотря на юный возраст, не просто сварила сыр, но и засыпала ведущего терминами. Девочка знала все о тонкостях приготовления этого продукта.
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