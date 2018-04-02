Девочка-сыроварочка из Нижнего Новгорода стала лидером шоу «Лучше всех» на Первом канале

После выхода выпуска с нижегородской девочкой-сыроварочкой Полиной Пудочкиной на сайте Первого канала стартовало голосование за лучших детей. Полина вошла в тройку лидеров. Теперь, как рассказала NN.RU ее мама Ирина, семилетняя нижегородка примет участие в новогоднем шоу и поздравит с праздником всю страну. Что именно будет делать юная сыродел — пока держится в тайне даже от ее родителей.