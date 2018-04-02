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Жители Казани вновь пожаловались на громкую проповедь из мечети «Миргазиян»
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Жители Казани вновь пожаловались на громкую проповедь из мечети «Миргазиян» 

АиФ Казань 37 минут назад
Фото: АиФ Казань
Казанцы, проживающие в домах на ул. Декабристов, вновь пожаловались на громкую проповедь, доносящуюся из мечети «Миргазиян».
По словам местных жителей, звуки пятничной проповеди доносятся до квартир близлежащих домов. Дело в том, что мечеть расположена в 10 метрах от дома №117 по ул. Декабристов. Также рядом с храмом стоят еще два жилых дома.
«Вопрос будет решен, микрофон отрегулируют», — отвечает руководитель пресс-службы ДУМ РТ Резеда Закирова».
Напомним, громкие проповеди уже становились предметом спора несколько лет назад. Когда на месте этой мечети работала экстремистская «Аль-Ихлас», местные жители жаловались на мусор, припаркованные у здания иномарки с чеченскими номерами и на громкоговорители, которые включались по ночам. Перед началом строительства «Миргазиян», первый заместитель муфтия РТ Рустам хазрат Батров пообещал местным жителям, что новая мечеть не будет доставлять неудобств. Однако в действительности жителям ул. Декабристов уже не раз приходилось жаловаться на громкоговорители.
Мечеть «Миргазиян» расположена по ул. Декабристов, 111, буквально в нескольких метрах от жилых домов. Ранее на этом месте находилась котельная, которую в 2005 году местный житель Миргазиян Салаватов переоборудовал в мечеть. В 2009 году ее имамом стал Рустем Сафин, который превратил храм в логово казанских сторонников построения халифата. В 2012 году в мечети прошли обыски, после чего храм закрыли, передав на баланс Духовного управления мусульман. В 2014 году здесь вновь возвели мечеть, в которой работает школа начального религиозного образования, а также проходят занятия для мужчин и женщин.
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