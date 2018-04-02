Жители Казани вновь пожаловались на громкую проповедь из мечети «Миргазиян»

Казанцы, проживающие в домах на ул. Декабристов, вновь пожаловались на громкую проповедь, доносящуюся из мечети «Миргазиян».

По словам местных жителей, звуки пятничной проповеди доносятся до квартир близлежащих домов. Дело в том, что мечеть расположена в 10 метрах от дома №117 по ул. Декабристов. Также рядом с храмом стоят еще два жилых дома.

«Вопрос будет решен, микрофон отрегулируют», — отвечает руководитель пресс-службы ДУМ РТ Резеда Закирова».

Напомним, громкие проповеди уже становились предметом спора несколько лет назад. Когда на месте этой мечети работала экстремистская «Аль-Ихлас», местные жители жаловались на мусор, припаркованные у здания иномарки с чеченскими номерами и на громкоговорители, которые включались по ночам. Перед началом строительства «Миргазиян», первый заместитель муфтия РТ Рустам хазрат Батров пообещал местным жителям, что новая мечеть не будет доставлять неудобств. Однако в действительности жителям ул. Декабристов уже не раз приходилось жаловаться на громкоговорители.