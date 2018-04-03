Самец шимпанзе сбежал из краснодарского цирка и бродил по улице. ВИДЕО

В результате оплошности работников цирка в Краснодаре сбежал самец шимпанзе, после чего он прогуливался по улицам города, шокируя прохожих.

Шимпанзе по кличке Ричард сбежал из гастролирующего цирка и направился к троллейбусной остановке на улице Октябрьская. Дрессировщик поспешил за питомцем и сумел успокоить животное, не позволив ему залезть в салон транспорта.

Самец встал на задние конечности, замер в нерешительности, а затем последовал дальше. Работники магазинов на остановке и другие очевидцы этой истории попытались снять беглеца на камеру.

Ричард выступает в спектаклях «Королевского цирка» Гии Эрадзе . Сотрудники развлекательного заведения вскоре вернули мохнатого артиста обратно в цирк.

На прошлой неделе мы писали про пуму, которая оказалась на улицах американского городка в Калифорнии. Хищник бродил по дворам жилых домов, после чего полицейские и специалисты ветеринарной службы смогли поймать зверя.