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Самец шимпанзе сбежал из краснодарского цирка и бродил по улице. ВИДЕО
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Самец шимпанзе сбежал из краснодарского цирка и бродил по улице. ВИДЕО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В результате оплошности работников цирка в Краснодаре сбежал самец шимпанзе, после чего он прогуливался по улицам города, шокируя прохожих.
Шимпанзе по кличке Ричард сбежал из гастролирующего цирка и направился к троллейбусной остановке на улице Октябрьская. Дрессировщик поспешил за питомцем и сумел успокоить животное, не позволив ему залезть в салон транспорта.
Самец встал на задние конечности, замер в нерешительности, а затем последовал дальше. Работники магазинов на остановке и другие очевидцы этой истории попытались снять беглеца на камеру.
Ричард выступает в спектаклях «Королевского цирка» Гии Эрадзе. Сотрудники развлекательного заведения вскоре вернули мохнатого артиста обратно в цирк.
На прошлой неделе мы писали про пуму, которая оказалась на улицах американского городка в Калифорнии. Хищник бродил по дворам жилых домов, после чего полицейские и специалисты ветеринарной службы смогли поймать зверя.
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