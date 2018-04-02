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В этих случаях платежи по патенту индексировать не нужно
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В этих случаях платежи по патенту индексировать не нужно 

Время бухгалтера 37 минут назад
ФНС адресовала региональным инспекциям Письмо Минфина РФ от 19.03.2018 № 03-04-07/17158 для применения указанных в нем правил индексации платежей по патентам.
В Письме финансисты напоминают, что НК РФ предусматривает индексацию фиксированных авансовых платежей с использованием коэффициента-дефлятора, соответствующего года, а также регионального индекса, установленного субъектом РФ. Таким образом НДФЛ уплачивают патентщики по месту ведения ими деятельности и в соответствии с выданным им документом.
Акты законодательства, увеличивающие налоговое бремя граждан на отношения, сложившиеся до их принятия не распространяются. Поэтому при расчетах по авансовым патентным платежам для продления его действия, когда таковое предусмотрено в середине налогового периода применяются коэффициенты, утвержденные на дату оплаты.
То есть, если авансовые взносы рассчитаны и уплачены по состоянию индексов на 2017 год, при этом патент продлевается до начала следующего периода для ведения деятельности в 2018 году, то такие платежи пересчитывать по новым коэффициентам-дефляторам не нужно
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