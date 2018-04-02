Таможенники аэропорта Владивостока задержали багаж с желчью медведя

Приморском крае таможенники в аэропорту Владивостока обнаружили желчный пузырь медведя в сумке гражданина КНР при оформлении пассажиров, вылетающих в Яньцзи (КНР). Об этом сообщается на сайте ФТС Дальневосточного таможенного управления.

Декларации на этот товар у мужчины не было, он проходил границу через «зелёный коридор», тем самым показав, что не имеет запрещённых или ограниченных к перемещению товаров.

Однако вывоз животных и их дериватов строго контролируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, — СИТЕС. Вывозить из страны такие товары можно только при наличии специального разрешения.

В отношении задержанного гражданина КНР возбудили дело об административном правонарушении.

Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товара, явившегося предметом административного правонарушения (ст. 16.3 КоАП РФ ).

C начала 2018 года это уже второй случай попытки вывоза таких дериватов с территории России. Ранее в трюме теплохода TAE HWA BONG, отправляющегося в КНДР , таможенники Владивостока нашли два наполненных медвежьих желчных пузыря общей массой 178 граммов.

В китайской медицине медвежья желчь используется в качестве действенного препарата при лечении острых кишечных инфекций, болезни печени, пищеварительного тракта и других. Современная фармацевтика активно использует желчь медведя для производства препаратов, благотворно влияющих на общее здоровье человека.