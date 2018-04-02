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Таможенники аэропорта Владивостока задержали багаж с желчью медведя
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Таможенники аэропорта Владивостока задержали багаж с желчью медведя 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Приморском крае таможенники в аэропорту Владивостока обнаружили желчный пузырь медведя в сумке гражданина КНР при оформлении пассажиров, вылетающих в Яньцзи (КНР). Об этом сообщается на сайте ФТС Дальневосточного таможенного управления.
Декларации на этот товар у мужчины не было, он проходил границу через «зелёный коридор», тем самым показав, что не имеет запрещённых или ограниченных к перемещению товаров.
Однако вывоз животных и их дериватов строго контролируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, — СИТЕС. Вывозить из страны такие товары можно только при наличии специального разрешения.
В отношении задержанного гражданина КНР возбудили дело об административном правонарушении.
Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товара, явившегося предметом административного правонарушения (ст. 16.3 КоАП РФ).
C начала 2018 года это уже второй случай попытки вывоза таких дериватов с территории России. Ранее в трюме теплохода TAE HWA BONG, отправляющегося в КНДР, таможенники Владивостока нашли два наполненных медвежьих желчных пузыря общей массой 178 граммов.
В китайской медицине медвежья желчь используется в качестве действенного препарата при лечении острых кишечных инфекций, болезни печени, пищеварительного тракта и других. Современная фармацевтика активно использует желчь медведя для производства препаратов, благотворно влияющих на общее здоровье человека.
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