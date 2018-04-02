Строительство межпоселкового газопровода Мирный — Котельнич выполнено на 80%

Губернатор вместе с генеральным директором АО «Газпром газораспределение Киров» Сергеем Камеко посмотрели, как ведутся строительно-монтажные работы.

Игорь Васильев подчеркнул, что это масштабный и значимый для Кировской области объект. Он напомнил, что на его встрече с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в августе 2017 года межпоселковый газопровод от Мирного до Котельнича был определён как один из приоритетных проектов.

«Запланированные работы идут в оговорённые сроки. Наряду с газификацией Котельнича, к числу приоритетных на 2018 — 2019 годы относятся и работы по газификации Слободского района. В данный момент строятся четыре межпоселковых газопровода, которые позволят газифицировать с. Шестаково, д. Верхние Кропачи, д. Стеклофилины, а также потребителей в самом городе Слободском . Помимо этого совместно с ПАО «Газпром» строятся внутригородские распределительные сети в г. Слободском», — сказал Игорь Васильев.

Как сообщил глава региона, на 2018 год в областном бюджете предусмотрено 313,06 млн рублей на строительство около 50 километров распределительных газопроводов в Слободском районе, г. Слободском и г. Котельниче, двух блочных газовых котельных в Сунском и Зуевском районах, а также проектирование 20 объектов в Вятскополянском, Кирово-Чепецком , Малмыжском, Оричевском и Слободском районах.

Что касается межпоселкового газопровода от ГРС Мирного, то, по словам Сергея Камеко, пуск газа в г. Котельниче запланирован на начало 2019 года. В первую очередь будут газифицированы котельные и многоквартирные дома заречного микрорайона Затон.

«Мы все понимаем, что газификация — это важнейшие инвестиции в будущее области. И здесь позиции и Газпрома, и Правительства Кировской области совпадают: мы совместно должны привлекать в регион крупных инвесторов, которые заинтересованы в больших объёмах потребления газа. Это позволит существенно повысить уровень газификации региона и, соответственно, распределить его потребление по мелким пользователям уже за меньшие средства», — подытожил Игорь Васильев.

Строительные работы начались в сентябре 2017 года, уже сейчас проложено 80% линейной части газопровода: 13 километров со стороны п. Мирного и 3 километра со стороны Котельнича. В настоящее время ведутся работы по пересечению водной преграды — порядка 800 метров газопровода будут проложены под дном реки Вятки методом горизонтально-наклонного бурения.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области