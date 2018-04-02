Россия и Турция в рамках визита Путина в Анкару подпишут пять двусторонних документов 

Россия и Турция в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Анкару 3-4 апреля 2018 года подпишут пять двусторонних документов, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Планируется подписать ряд двухсторонних документов. Пять документов согласованы», — сказал он.
Ушаков пояснил, что должны быть подписаны меморандумы о сотрудничестве в области связи и информационных технологий, меморандум о сотрудничестве в обрасти социальной политики и меморандум о сотрудничестве в области спорта.
Кроме того, будут подписаны два соглашения по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).