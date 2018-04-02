Россия и Турция в рамках визита Путина в Анкару подпишут пять двусторонних документов

«Планируется подписать ряд двухсторонних документов. Пять документов согласованы», — сказал он.

Ушаков пояснил, что должны быть подписаны меморандумы о сотрудничестве в области связи и информационных технологий, меморандум о сотрудничестве в обрасти социальной политики и меморандум о сотрудничестве в области спорта.