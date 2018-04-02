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Минтранс: власти Ростова готовы строить метро, но нужна помощь из бюджета
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Минтранс: власти Ростова готовы строить метро, но нужна помощь из бюджета 

РИА Недвижимость 43 минуты назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Власти Ростова-на-Дону и Ростовской области готовы приступить к строительству метро в городе при софинансировании из федерального бюджета, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта региона.
В конце декабря губернатор региона Василий Голубев сообщил журналистам, что в 2018 году власти вернутся к обсуждению строительства в Ростове метро и проработают этот вопрос с новыми подходами, «чтобы решить, какое нам метро нужно».
"На сегодняшний день предпроектное рассмотрение вопроса продолжается — при наличии софинансирования из федерального бюджета правительство Ростовской области и администрация Ростова-на-Дону будут готовы к активной фазе реализации проекта", — пояснили в пресс-службе.
В середине января 2018 года в правительстве Ростовской области прошло совещание по вопросу разработки стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года. На совещании министр экономического развития области Максим Папушенко назвал проект городского метро одним из основных в рамках разработки стратегии.
В 2011 году стало известно, что Ростов-на-Дону включен в концепцию министерства транспорта РФ по развитию системы метрополитена, в соответствии с которой в 2011–2015 годах необходимо было представить обоснование инвестиций строительства первой очереди метро. По итогам аукциона, проведенного муниципальным учреждением «Управление метро Ростова», в 2009 году был заключен муниципальный контракт с проектным институтом «Метрогипротранс» (Москва), который и занимается обоснованием предпроектных предложений.
Участок первой очереди, по мнению разработчиков, должен был начинаться на улице Малиновского, проходить вдоль проспекта Стачки, через территорию железнодорожного вокзала, продолжаясь вдоль центральной улицы Ростова Большой Садовой до площади Карла Маркса. Стоимость первой очереди оценивалась более чем в 76 миллиардов рублей. Общая протяженность линии из восьми станций составит около 12 километров. Из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета было отменено проведение открытого конкурса на разработку проектной документации.
В ноябре 2017 года заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев рассказал, что в 2018 году начнется разработка проекта наземного метро в Ростове-на-Дону, который предполагает, что трамвайный состав частично уведут под землю.
Лебедев тогда добавил, что опыт ряда городов в России и за рубежом показывает достаточно эффективную работу системы наземного метро и минимальные затраты при его строительстве. Однако он не уточнил, во сколько обойдется реализация данного проекта.
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