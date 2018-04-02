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Воронежская УК о рухнувшем балконе трёхэтажки: «Дом потихоньку рассыпается»
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Воронежская УК о рухнувшем балконе трёхэтажки: «Дом потихоньку рассыпается» 

Вести Воронеж 46 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Коммунальщики прокомментировали воскресное ЧП на 45 Стрелковой дивизии. Воронежские коммунальщики прокомментировали падение балкона трёхэтажного дома №116 на улице 45 Стрелковой дивизии в понедельник, 2 апреля. Зданию почти 70 лет, и оно потихоньку рассыпается, сообщил директор УК Коминтерновского района Станислав Судаков. — Все системы дома нуждаются в полной замене, то есть в капитальном ремонте. Он, по официальным данным регионального ФКР, начнётся в 2022 году. Что касается возможностей УК, то на деньги собственников по «первой строке» не просто нельзя восстановить плиту, починить фасад или заменить трубы, их едва хватает на вывоз отходов и аварийные работы. В доме проживает всего 16 семей, для которых финансовая нагрузка по полному восстановлению дома, просто не по силам, — отметил Станислав Судаков. Более того, подчеркнул директор УК, восстановление балконных плит — это работы капитального характера, УК же занимается содержанием и текущим ремонтом многоквартирных домов. Горожане поделились снимками в соцсети. На фото с места происшествия видно, что на тротуар вывалилась бетонная плита, при этом металлические перила остались прикреплены к стене дома. В момент обрушения под балконом, к счастью, никто не проходил. Хотя место возле дома достаточно оживленное, поскольку на первом этаже здания расположены почтовое отделение, парикмахерская и цветочный магазин. Екатерина Трещикова
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