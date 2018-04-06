В Подмосковье выбрали лучших специалистов туротрасли

Итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» в индустрии туризма подвели в Подмосковье , говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«За 15 лет проведения конкурса в этом году мы наблюдали не только качественный рост мастерства участников, но и высокое стремление принять участие в нем. На участие в конкурсе в 2018 году было подано 60 заявок, и победителей среди участников выбрать было чрезвычайно сложно. Участие в конкурсе — это шанс показать свое мастерство и прекрасная возможность получения нового опыта в профессии», — сказала министр культуры региона Оксана Косарева

Она отметила, что спортсмены и болельщики чемпионата мира по футболу FIFA 2018, иностранные гости, туристы из регионов России и жители Подмосковья будут обеспечены профессиональным сервисом и теплым приемом.

По словам министра, победители в номинациях «Лучший менеджер службы приема и размещения гостей», «Лучшая горничная» и «Лучший экскурсовод» пройдут профессиональные мастер-классы в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской области «Академия социального управления».

Победители в номинациях «Лучший менеджер службы приема и размещения гостей», «Лучшая горничная», «Лучший экскурсовод (гид)» будут участвовать во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма».

По мнению экспертов, лучшим экскурсоводом Подмосковья стал усадьбовед, руководитель проекта «Усадебный экспресс» (Ногинск-9) Вадим Разумов. Призеры: второе место Владимр Сизов — государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина» (Одинцовский район, поселок Большие Вяземы) и третье место Анна Бурганова — муниципальное бюджетное учреждение «Дмитровский кремль».

Лучший менеджер службы приема и размещения гостей Кристина Трущенкова работает в гостиничном комплексе «Корстон Серпухов » (Серпухов). Призеры: второе место Дарья Щепелева — гостиница «Артурс Village&SPA Отель» (городской округ Мытищи ) и третье место Анастасия Барсукова — гостиница «Царская деревня» (Сергиев Посад).

Лучшим поваром региона стал Денис Фомин , который работает в загородном клубе ARTILAND ( Балашиха ). Призеры: второе место Кирилл Карпов — гостиница «Артурс Village&SPA Отель» (городской округ Мытищи) и третье место Вадим Лапшин — гостиничный комплекс «Корстон Серпухов» (Серпухов).

Лучший официант Гагик Матевосян работает в гостинице «Атлас Парк отель» (городской округ Домодедово ). Призеры: второе место Сергей Шлиенко — загородный клуб ARTILAND (Балашиха) и третье место Владимир Бунин — загородный отель Country Resort (Вербилки).