Учителя года выбирают в Подмосковье

Подмосковье стартовал областной конкурс «Педагог года Подмосковья ‐2018» в номинации «Учитель года Подмосковья». Участниками стали 56 учителей из разных районов области.

Участники конкурса на протяжении всего времени будут общаться в профессиональном кругу и обмениваться опытом.

Открытие прошло в виде сказочного действа по мотивам произведения « Гарри Поттер ». Первым конкурсным испытанием для участников стал рассказ о своем опыте работы.

На суд жюри конкурсанты представили свои методические приемы и находки в различных направлениях своей педагогической деятельности: работа с одаренными детьми, использование возможностей мобильных телефонов на уроках физкультуры, использование графических редакторов и программ для создания видеороликов на уроках МХК, теория решения изобретательских задач на уроках математики, межпредметные связи на уроках химии.

Профессиональное жюри оценивает подмосковных педагогов по нескольким критериям: умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности, общая и профессиональная эрудиция, культура публичного выступления, умение взаимодействовать с аудиторией.

Имена пяти лауреатов, которые будут бороться за главное звание, станут известны 6 апреля.