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Учителя года выбирают в Подмосковье
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Учителя года выбирают в Подмосковье 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Подмосковье стартовал областной конкурс «Педагог года Подмосковья ‐2018» в номинации «Учитель года Подмосковья». Участниками стали 56 учителей из разных районов области.
Участники конкурса на протяжении всего времени будут общаться в профессиональном кругу и обмениваться опытом.
Открытие прошло в виде сказочного действа по мотивам произведения «Гарри Поттер». Первым конкурсным испытанием для участников стал рассказ о своем опыте работы.
На суд жюри конкурсанты представили свои методические приемы и находки в различных направлениях своей педагогической деятельности: работа с одаренными детьми, использование возможностей мобильных телефонов на уроках физкультуры, использование графических редакторов и программ для создания видеороликов на уроках МХК, теория решения изобретательских задач на уроках математики, межпредметные связи на уроках химии.
Профессиональное жюри оценивает подмосковных педагогов по нескольким критериям: умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности, общая и профессиональная эрудиция, культура публичного выступления, умение взаимодействовать с аудиторией.
Имена пяти лауреатов, которые будут бороться за главное звание, станут известны 6 апреля.
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