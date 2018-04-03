Еще три снаряда времен ВОВ обнаружены во время земляных работ на северо-западе Москвы

«На ул. Демьяна Бедного, в районе д. 15, в ходе земляных работ обнаружены три предмета, похожих на снаряды времен Великой Отечественной войны», — отметил собеседник агентства.

По его словам, на место прибыли экстренные службы, вызваны саперы.

Накануне источник в правоохранительных органах сообщал Агентству «Москва» об обнаружении в районе д. 16 на ул. Демьяна Бедного трех похожих на снаряды предметов, которые были извлечены на поверхность во время земляных работ.